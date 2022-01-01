Windows 10 Lite
Версия: 19045.2545
MD5: beb6df0a68eaf25f014a9dd2325fab70
Windows_10.iso [1.24 Гб.]
Инфо
Если вам необходим Framework 3.5, обязательно выберите галочку при установке. После установки, установить компонент можно командой DISM. В этом случае папка WinSxS не будет очищена после установки и как обычно после любых обновлений "мусор" осядет в хранилище компонентов. Оно вам надо?
Для экстремалов
Полностью разблокирована работа с компонентами, обновлениями. При очищенной WinSxS по правилам MS сделать это до сегодняшнего дня никому не удалось и считалось что невозможно. Инструкция в разделе - установка
Спасибо всем кто поддерживает проект!
Комментарии (266)
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