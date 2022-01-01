Windows 10 Lite

Версия: 19045.2545

MD5: beb6df0a68eaf25f014a9dd2325fab70

Windows_10.iso [1.24 Гб.]

Инфо

Если вам необходим Framework 3.5, обязательно выберите галочку при установке. После установки, установить компонент можно командой DISM. В этом случае папка WinSxS не будет очищена после установки и как обычно после любых обновлений "мусор" осядет в хранилище компонентов. Оно вам надо?



Для экстремалов

Полностью разблокирована работа с компонентами, обновлениями. При очищенной WinSxS по правилам MS сделать это до сегодняшнего дня никому не удалось и считалось что невозможно. Инструкция в разделе - установка

Спасибо всем кто поддерживает проект!