Windows 11 Lite

Версия: 22621.1105

MD5: 13e50cacc60a4a7173f0ed730b208f7a

Windows_11.iso [1.29 Гб.]

[ Edge и IE удален. Позаботьтесь о браузере заранее ]

Инфо

Если вам необходим Framework 3.5, обязательно выберите галочку при установке. После установки, установить компонент можно командой DISM. В этом случае папка WinSxS не будет очищена после установки и как обычно после любых обновлений "мусор" осядет в хранилище компонентов. Оно вам надо?



Для экстремалов

Полностью разблокирована работа с компонентами, обновлениями. При очищенной WinSxS по правилам MS сделать это до сегодняшнего дня никому не удалось и считалось что невозможно. Инструкция в разделе - установка

Спасибо всем кто поддерживает проект!